 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
14.01.2018, Москва, Михаил Рябов
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ЕС, Права человека, Россия, Туризм, Украина

Известному российскому политологу запрещен въезд в ЕС


Директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко запрещен въезд в Евросоюз. Политолог сегодня летел из Москвы в Германию на собрание немецкой левой партии Die Linke.

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«Привет от польских «друзей»: по запросу Варшавы мне запрещён въезд в ЕС сроком на 3 года. Оказывается, ещё 17 ноября прошлого года. При этом в Италию в прошлом декабре спокойно пропустили. Сейчас в Тегеле, летел на сегодняшнее собрание Die Linke. Ожидаю решение немецкой полиции», — сообщил Бондаренко в своем Telegram-канале.

Политолог выразил удивление действиями польских властей. «Я был в Польше последний раз пять лет назад», — сказал он «ПолитНавигатору».

Ранее аналогично по запросу Польши был запрещен въезд в ЕС российскому политологу Алексею Мартынову.

И Бондаренко, и Мартынов известны резкой критикой в адрес нынешнего режима на Украине, пришедшего к власти в результате государственного переворота.

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