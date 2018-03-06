06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Еще в прошлом году мы не могли подумать, что бандеровцев будут бить в Польше»

Объектами интереса для польских туристов, посещающих Львов, зачастую становятся символы военных побед Варшавы, что неприемлемо для украинских патриотов.

Об этом в эфире телеканала «Перший:UA» завил первый замглавы украинской националистической партии «Свобода» экс-вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, символам польских завоеваний не место на украинской территории.

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«Приехать на Лычаковское кладбище и увидеть кладбище «орлят», и там, где есть меч-щербец — имперский символ польского военного превосходства над Киевом — сколько бы мы не говорили городскому голове Львова, что этого нельзя делать, и это военный символ, они еще раз показали своим гражданам, что можно приехать во Львов и увидеть военные символы победы…

Польские посетители не совсем корректные. Если они приходят и видят, что тут есть меч-щербец над киевскими «золотыми воротами», и это символ победы, они приезжают и говорят: «О, это наше». И они себе в голову вбивают, что украинская земля их.

А мы это уже слышим. Мы уже слышим это неоднократно. Ситуация кардинально меняется. Могли бы вы в прошлом году говорить о том, что украинцев просто за то, что они украинцы, могут бить в Польше? Нет, никогда такого не было!» – сокрушается Кошулинский.

«Прежде всего, бандеровская гадюка по праву боится польского меча. А, во-вторых, никто в Польше не бьет честных украинцев. Напротив, они бегут в Польшу, потому что здесь нет нацизма, и никто их не грабит, как в современной Украине.

У поляков и честных украинцев одни и те же враги: нацисты, олигархи и воры. Пойдём вместе, а из Львова в Донбасс, — не останется ни одного черного-красного флага», — комментирует «ПолитНавигатору» слова украинского политика польский журналист и общественник Конрад Рекас, глава организации «Реституция Кресов».