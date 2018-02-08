08.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

3 926 просмотров

Ещё один город Донбасса — на грани гуманитарной катастрофы

На протяжении нескольких лет в Славянске на контролируемой киевским правительством территории Донецкой области, отсутствует нормальное водоснабжение. Сложилась чрезвычайно сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая в любой момент из-за постоянных аварий и ежедневной нехватки воды может привести к экологической катастрофе и массовому распространению инфекционных заболеваний и эпидемий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявил руководитель общественной организации «Наш дом – Славянск» Олег Зонтов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Олег Зонтов отметил, что ситуация в городе также осложнена тем, что Славянск находится рядом с районом, где проводятся боевые действия, и дополнительно принимает десятки тысяч переселенцев и военных.

«Возможности решить проблему с водоснабжением сегодня у местных властей нет. На сегодняшний день водоснабжение Славянска осуществляется по отдельным графикам, а иногда – вообще отсутствует. Это связано, в первую очередь, с тем, что аварийное состояние всех сетей, приводит к тому, что потери питьевой воды в городе составляют 70%. На местном уровне нет ни технических, ни финансовых возможностей по реконструкции данных сетей», — подчеркнул он.

Руководитель общественной организации заявил, что результатом деятельности КП «Славгорводоканал» является кредиторская задолженность в 72 миллиона гривен.

«К сожалению, у города негативная международная кредитная история. Кредит международного банка реконструкции и развития в 2009 году в 4 миллиона долларов фактически был раскраден, потому как все меры по модернизации вводе энергоснабжения были провалены и не принесли никакого результата», — прокомментировал Зонтов.

Отметим, что в связи с пересчётом курса доллара сегодня город уже должен 100 миллионов гривен.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть то, что проблема с водоснабжением Славянска имеет все признаки системного кризиса. На местном уровне возможности из решения попросту нет. Очень надеюсь, что парламентарии и депутаты услышат, что та критическая ситуация, которая сложилась в водоснабжении города сегодня, в любой момент может превратиться в экологическую катастрофу. Государство в срочном порядке должно вмешаться в это дело», — подытожил он.