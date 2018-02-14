14.02.2018

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Ещё один священник УПЦ (МП) наказан священноначалием за Георгиевскую ленту

Как сообщал «ПолитНавигатор», СБУ возбудила уголовное дело против иеромонаха Тульчинской епархии Московского патриархата о. Иоанна Курмоярова дело за размещение открытки с Георгиевской ленточкой к 9 мая. И сразу же о. Иоанн был наказан управляющим епархией митрополитом Ионафаном.

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«Меня исключили из списка священников Тульчинско-Брацлавской епархии УПЦ и соответственно забрали приход, — сообщил в «Фейсбуке» иеромонах. – Замечу, запрета в служении нет, тем более нет и лишения сана. В телефонном разговоре секретарь епархии сказал, что им поступили угрозы от «Правого Сектора», члены которого якобы собирались приехать в г.Тульчин захватывать Кафедральный Собор (в том числе были угрозы и в отношении меня лично). Короче говоря, они решили перестраховаться и теперь, если нацикам, правосекам, раскольникам не понравятся какие-либо мои высказывания или публикации, то в епархии скажут, — мол у нас такого клирика нет».

Отец Иоанн пишет, что митрополит Ионафан обвинил его в политической деятельности несовместимой с монашеским служением.

«Но я вообще человек аполитичный, никогда не голосую на выборах, не слежу за политическими новостями, — поясняет священник. — Все, что я делал — это занимался миссионерством (публикуясь в сети на разных ресурсах и оставляя свои комментарии в фб), стараясь объяснять людям лживость раскольников, пагубность антихристианской, языческой-националистической идеологии (это и русофобия, и ненависть к христианству, и Православию в частности, и искажение нашей общей истории, и многое друге, что принес нам национализм). В Православной Церкви вообще-то так заведено, что миссионерством занимаются в основном монахи. Думаю, именно по этой причине я и был назначен председателем комитета по защите православия в Тульчинской епархии.

Т.е. все это я делал с благословения правящего архиерея, который еще и наградил за усердные труды на благо Церкви Христовой в ноябре 2016 года. С того времени я не получил от архиерея ни одного замечания по поводу своих публикаций и какой-либо другой деятельности. И вот, в одно и тоже время с мерзкой статьей в Винницких новостях и наездом СБУ, архиерей как-то вдруг меняет свою позицию. Думаю, кто-то сильно его напугал».

Иеромонах Иоанн считает, что «все это похоже на то, как если бы близкий вам человек дал вам ключи от своей квартиры и попросил принести какую-нибудь нужную ему вещь, а сам в это время позвонил в полицию и попросил задержать вора, который якобы проник в его жилье».

Напомним, что и митрополит Запорожский Лука запретил в служении священника, за пределами храма 9 мая надевшего ленточку с цветами ордена святого Георгия.