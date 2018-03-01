01.03.2018, Донецк, Иван Петровский
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Сюжет дня, Украина

«Если ты не пи@рас – не ходи стрелять в Донбасс» — народное творчество республики


Жители Донецка выразили своё отношение к войне с киевским режимом в серии плакатов, созданных коллективом авторов, пожелавших остаться анонимными.

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Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось взять комментарий у одного из разработчиков проекта.

«Мы с ребятами это сделали просто как прикол. Хотели показать, что вот там воюют хохлы с нами, какие-то законы принимают… Ничего у них не получится. Эти наши работы – они как бы глас народа, иллюстрация того, что думают люди в Донецке и во всей ДНР. Поэтому и принадлежат эти работы тоже народу» — сказал собеседник агентства.

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