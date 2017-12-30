30.12.2017, Одесса, Михаил Рябов

2 139 просмотров

Евгения Мефедова предложено считать русским человеком года

Томящийся три года в украинской тюрьме по обвинению в участии в событиях Русской весны в Одессе гражданин России Евгений Мефедов, которому накануне праздников в результате обмана Украины отменили освобождение и оставили за решеткой, заслуживает звания человека года.

Об этом в своем блоге рассуждает писатель Захар Прилепин, публикуя видео, где Мефедов категорически отказывается быть обменянным на задержанных в Крыму украинских террористов и воевавших в Чечне боевиков УНА-УНСО, как это предлагает режим Петра Порошенко.

«И если нам нужен человек года — русский человек — то вот он. И его улыбка: человека, которого посадили в клетку и не обменяли — для меня равна улыбке Гагарина. Только посмотрите, как он улыбается. И когда толпа раскрашенных блядей будет вам петь и плясать в новогоднюю ночь — помните про эту улыбку. Отечество наше живо, потому что этот парень улыбается», — пишет Прилепин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>