 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
30.12.2017, Одесса, Михаил Рябов
  2 139 просмотров
Общество, Политические репрессии, Права человека, Россия, Русская Весна, Украина

Евгения Мефедова предложено считать русским человеком года


Томящийся три года в украинской тюрьме по обвинению в участии в событиях Русской весны в Одессе гражданин России Евгений Мефедов, которому накануне праздников в результате обмана Украины отменили освобождение и оставили за решеткой, заслуживает звания человека года.

Об этом в своем блоге рассуждает писатель Захар Прилепин, публикуя видео, где Мефедов категорически отказывается быть обменянным на задержанных в Крыму украинских террористов и воевавших в Чечне боевиков УНА-УНСО, как это предлагает режим Петра Порошенко.

«И если нам нужен человек года — русский человек — то вот он. И его улыбка: человека, которого посадили в клетку и не обменяли — для меня равна улыбке Гагарина. Только посмотрите, как он улыбается. И когда толпа раскрашенных блядей будет вам петь и плясать в новогоднюю ночь — помните про эту улыбку.  Отечество наше живо, потому что этот парень улыбается», — пишет Прилепин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть