07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Украина, Экономика

Евразийский союз ударил по стальным колесам зятя Кучмы


Коллегия Евразийской экономической комиссии 28 февраля по итогам повторного антидемпингового расследования приняла решение повысить антидемпинговую пошлину на украинские стальные цельнокатаные колеса до 34,22% с 4,75% от таможенной стоимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение опубликовано на сайте Евразийской комиссии и вступает в силу через 30 дней.

Как сообщалось, повторное антидемпинговое расследование было начато 22 февраля 2017 года по заявлению АО «Выксунский металлургический завод» и АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и поддержано ТОО «Проммашкомплект».

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Антидемпинговая пошлина в отношении стальных цельнокатаных колес из Украины в размере 4,75% была установлена решением коллегии ЕЭК от 22 декабря 2015 года сроком на пять лет.

По данным ЕЭК, объем поставок колес из Украины в ЕАЭС в 2013 году составлял 61,2-69,5 тыс. тонн, в 2014 году — 55,4-63 тыс. тонн, 2015 году — 34-38,6 тыс. тонн, 2016 году — 50,1-56,9 тыс. тонн.

Основным производителем стальных колес в Украине является трубно-колесная компания «Интерпайп» зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

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