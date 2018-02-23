23.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Еврокомиссия шокирована беспрецедентной наглостью Украины

Украинский парламент нарушает условия торгового соглашения с Европейским союзом, что не останется без последствий для Киева.

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Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Кристиан Даниэльсон, отвечая на вопрос о принятом ВР в первом чтении законе «Покупай украинское», согласно которому при государственных закупках преимущества предоставляются в первую очередь тем поставщикам, которые смогут подтвердить, что их производство имеет отношение к Украине.

«У нас с Украиной есть Соглашение об ассоциации, которым создана глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли и предусмотрена экономическая интеграция Украины и ЕС – настолько углубленная, насколько это возможно. И если этот законопроект действительно нарушает положения Соглашения об ассоциации – тогда мы будем очень советовать Украине воздержаться от его принятия», — сказал Даниэльсон.

Также он объяснил, чем рискует Украина.

«Во-первых, вы нарушите свои международные обязательства. У нас все отношения основаны на уважении международного права. Как по мне, этого достаточно», — полагает европейский чиновник.

Он также отметил, что ЕС не оставит без ответа принятие этого закона.

«Я напомню, что у нас с Украиной, в соответствии с Соглашением об ассоциации, либерализована торговля. И если одна из сторон нарушает условия торгового соглашения, то нам придется говорить о последствиях, которые это будет иметь. А последствия будут! Конечно, я не могу прогнозировать заранее в деталях, о каких именно последствиях может идти речь, но они точно будут», — пригрозил представитель Еврокомиссии.

По его словам, с подобным нарушением подписанных обязательств ЕС еще никогда не сталкивался.

«По моему опыту (и здесь уже речь идет об отношениях ЕС не только с Украиной, но и с другими государствами мира), у нас никогда, подчеркну, никогда не было ничего подобного! Ни один из партнеров, с которыми Евросоюз заключил соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора о свободной торговле!

Да, в моем опыте были случаи, когда элементы, детали законодательства входили в противоречие с торговыми обязательствами стран-партнеров. В каждом из этих случаев мы начинали дискуссию, и в эти нормы вносились изменения. Но подобного я не видел ни разу в отношениях ЕС ни с одной другой страной мира», — подчеркнул Даниэльсон.