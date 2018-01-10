 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, США, Украина, Экономика коллапса

Европа больше не будет помогать Украине деньгами. Впереди дефолт


Транши макроэкономической помощи Украине со стороны ЕС больше выделяться не будут. Такая ситуация имеет все шансы обернуться плохими последствиями для бывшей советской республики.

Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейских денег в Украине больше не будет. Скорее всего, не будет и траншей МВФ. Я не представляю себе такого кризисного ухудшения ситуации в Украине, которое бы заставило Еврокомиссию принять решение вопреки всем утвержденными им решениям и директивам. Они формально не имеют права этого сделать. Их разорвет своя же оппозиция. У них записаны условия, на которых эти деньги выделяются, они закреплены решениями Совета ЕС, а некоторые — также и Европейского совета, — как органа на уровне глав государств и правительств. Это означает, что европейских денег в рамках кредитов макроэкономической помощи больше не будет.

Может быть целевая помощь на уровне министерских программ, но этих денег больше не будет. Очевидно, что финансовая поддержка со стороны США тоже прекращена при Трампе. Еврооблигации под гарантии американского казначейства закончились с уходом администрации Обамы.

Скорее всего, в такой ситуации не будет и траншей МВФ.

Это – экзистенциальный момент для украинской власти и экономики, и, в конечном счете, для украинского общества, потому что это может привести к аргентинскому дефолтному витку», — сказал политолог.

 

 

 

 

 

 

 

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