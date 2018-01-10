10.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Европа недовольна украинским законом о реинтеграции Донбасса

В европейских элитах растет недовольство Украиной, одной из причин чего является по-прежнему неразрешенная ситуация с конфликтом в Донбассе и, в частности, украинский проект закона о «реинтеграции Донбасса». Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие мифы на четвертом году развеялись. Я не верю, что будет отменен этот безвиз, но как механизм шантажа это будет использоваться. Недовольство Украиной среди европейских элит будет возрастать. И это не только вопрос отсутствия эффективной борьбы с коррупцией или недостаточно грамотное ведение реформ, как они это видят.

Давление на Украину будет продолжаться и по многим другим причинам.

Одни из них – ситуация с Донбассом. Мы видим, что есть недовольство тем законом о реинтеграции, который в первом чтении голосовался в парламенте. Были заявления по линии ООН, что там есть пункты, нарушающие права человека.

Есть непонимание, почему туда хотят вписать пункт о Крыме – ни Германия, ни Франция не давали согласия, что они будут вводить это в этот формат. Я считаю, что очень мало шансов, что этот закон будет принят, потому что он, по большому счету, вредит ситуации с Донбассом, а не является ключом для ее решения.

Плюс это ухудшит нашу внешнюю поддержку в этом вопросе. Да и механизм реинтеграции там же не указывается. И если кто-то полагает, что с его принятием на следующий день прекратиться война и обстрелы, то он глубоко ошибается», — сказал эксперт.