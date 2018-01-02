02.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Европа отвесила еще одну затрещину украинским националистам

Идея украинских националистов по лишению избирательного права жителей Донбасса не нашла поддержки в Европе, признал в эфире телеканала «Эспрессо» замминистра по делам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут же получим иски в Европейский суд, проиграем его и заплатим людям деньги и вернем им права голоса… Венецианская комиссия откажет, потому что она смотрит за принципами, а принципом является всеобъемлющее избирательное право. Нельзя. Я когда-то написал законопрект, кого можно лишить права голоса. Оказалось, что никого нельзя лишить права голоса», — заявил Грымчак.