10.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Европа ждет от Украины шагов по выполнению Минских соглашений

Минский процесс рассматривается Европой как единственный путь решения конфликта на Донбассе, и от Украины ждут, что она будет выполнять политические пункты договоренностей.

Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС в своих документах продолжает ориентироваться на то, что это – единственный механизм, который позволяет регулировать кризис. Но не только ЕС. Давайте вспомним Тиллерсона, который в начале декабря напомнил, что, несмотря на то, что сейчас акценты на этом не ставятся, Украина должна сделать очень много для выполнения Минских соглашения со своей стороны.

Очевидно, что украинскому руководству следовало бы внимательно отнестись к этому вопросу.

Укрепление режима перемирия также будет способствовать более лояльному отношению со стороны европейцев, поскольку будет подтверждать заинтересованность Украины именно в политическом решении вопроса.

При этом европейцы считают, что политические и дипломатические формы урегулирования этого кризиса использованы не в полной мере, Украина могла бы в этом отношении сделать несколько больше», — сказал эксперт.