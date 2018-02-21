21.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Украина

Евросоюз – Украине: «Такие ворюги нам не нужны»


Евросоюз и НАТО не хотят принимать коррумпированную Украину в свои ряды, потому что им не нужно еще большее обострение отношений с Россией. Об этом в эфире NewsOne заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, европейцы хотят нормальных торговых отношений с Россией, особенно на фоне роста товарооборота самой Украины и РФ.

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«Есть объективная реальность, которую перевирает власть. Евросоюз открыто говорит: «Вы нам не нужны. Вы коррупционные и вы — предмет раздражения России». НАТО говорит: «Мы в обозримом будущем никогда вас не возьмем».

А мы кричим: «НАТО», вынимаем флаги… НАТО и мир в лице Америки не хотят возвращения «холодной войны». Плюс, когда говорят «вороватый» — это они говорят о нашей власти, потому что Европа дико разуверилась в нас, Европе мы надоели, Европа хочет торговать с Россией, потому что это огромный рынок сбыта», — заявил Червоненко.

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