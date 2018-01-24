24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Евросуд завалили десятками тысяч исков против Украины

По состоянию на июль 2017 года против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано 87 тысяч 786 заявлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

«Согласно данным, размещенным на официальном сайте ЕСПЧ, количество заявлений, поданных против Украины, которые были поданы в ЕСПЧ с момента вступления в силу Конвенции для Украины (по состоянию на июль 2017 года), составило 87 тыс. 786. Количество заявлений, поданных против Украины в ЕСПЧ в 2017 году (по состоянию на 2017), — 2 тысячи 558», — говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на октябрь 2017 года в ЕСПЧ находилось более 3 тысяч 700 заявлений, связанных с событиями на территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что эти заявления поданы против двух государств — Украины и России.