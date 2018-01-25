25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, СМИ, Украина, Экономика

Фабрика Roshen в Киеве превратится в бесплатный каток для детей


Крупнейшая кондитерская фабрика Киева — Рошен, которая раньше носила имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в интервью киевскому изданию «Новое время» рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

«Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название — Рошен Плаза», — сказал он.

По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток. Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад.

«Кроме этого, мы хотим создать там нечто вроде технического музея или fab lab — небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие‑то детали на станках», — отметил Москалевский.

Однако, пока корпорация еще находится в поиске концепции.

Директор Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, так как туда сложно приехать и сложно уехать.

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