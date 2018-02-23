23.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Фантасты нервно курят: СБУ отчиталась о срыве взрыва крейсера «Украина»

Российские спецслужбы планировали подрыв недостроенного ракетного крейсера «Украина», который с момента развала СССР находится у причала судостроительного завода в Николаеве, а в последнее время официальный Киев обсуждает перспективу разделки корабля на металлолом.

Такую информацию во время брифинга заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, диверсию курировал гражданин РФ Давид Пономарёв.

«Пономарёв известен нам с 2015 года, когда начал поиск исполнителей для совершения данного преступления из числа граждан Украины в городе Николаев. Нами были задержаны три его сообщника, которые на сегодня привлечены к уголовной ответственности.

Именно в 2015 году, в день конституции Украины, Пономарёв по заданию спецслужб РФ готовил громкую диверсию. СБУ удалось предотвратить в этот день организацию подрыва ракетного крейсера «Украина», — уверяет Кононенко.