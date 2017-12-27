27.12.2017, Москва, Анастасия Самойлова

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Фигуристы из ДНР посетили ледовое шоу в Москве

Сегодня, 27 декабря, юным фигуристам из Донецкой Народной Республики при активной поддержке Русского Центра удалось посетить ледовое шоу «Руслан и Людмила» в Москве, а также поприсутствовать на мастер-классе от знаменитой фигуристки Татьяны Навки.

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Подробности данного мероприятия журналистам рассказал председатель Народного Совета ДНР, руководитель Русского центра Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Дениса Пушилина, в рамках визита юных спортсменов ожидал мастер-класс от российской фигуристки, трёхкратной чемпионки России, трёхкратной чемпионки Европы, двукратной чемпионки мира, олимпийской чемпионки в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым Татьяны Навки.

«Сегодня в рамках интеграционной программы Русского центра 16 воспитанников ДЮСШ № 7 из Донецка стали зрителями грандиозного ледового шоу «Руслан и Людмила» в Москве. Помимо возможности посетить ледовое представление, для юных спортсменов был организован мастер-класс от звёздного состава шоу. В поездке принимали участие дети от 8 до 13 лет, многие из них занимаются фигурным катанием больше 6 лет. Для них мастер-класс от мировых звезд – незабываемые впечатления и знания. Я искренне благодарен Татьяне Навке и российским коллегам за их участие в организации этой поездки – это стало лучшим подарком нашей детворе к Новому году!» – рассказал Денис Пушилин.

В беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» Денис Пушилин также подчеркнул, что данная поезда стала лучшим новогодним подарком для детей Донбасса и рассказал некоторые подробности:

«Юные фигуристы – в основном дети ополченцев, есть также и сироты, дети из многодетных семей. Мы постарались предоставить возможность стать зрителями этого грандиозного представления тем детям, которым это действительно важно и нужно. Кроме того, ребятам организовали мастер-класс от звёздного состава шоу – спортсменов международного масштаба, а после представления Татьяна Навка лично подписала нашим юным фигуристам открытки и раздала подарки. За что выражаю её огромное спасибо!».