13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Философ-майданщик теперь ноет, что распад Украины уже неизбежен

На Украине уже нет государства, а существует временный олигархический консенсус, позволяющий вымывать последние деньги из активов.

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Об этом в эфире канала UkrLife заявил ранее активно поддерживавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Угроза номер один — государства нет. В государстве правят олигархи и их очень узкий слой, который фактически уже государства не оставил, он использует все государственные рычаги для обогащения очень узкой группы людей… Это раскол страны, прекращение ее существования. Об этом открыто никто не хочет говорить. То, что мы сегодня переживаем, это общенациональная катастрофа, которую ни остановить, ни изменить мы не в состоянии… Мы сейчас скатываемся в ситуацию деиндустриализации, чудовищного обнищания — фактически «черной дыры». Страна будет в руинах, колоссальные долги», — сокрушается Дацюк.

В этом контексте, по его словам, окончательный распад Украины и ее переформатирование в составе других государственных образований неизбежно.

«Безвыходно, с точки зрения сохранения этого государства — его не будет, по-любому. В том или ином виде оно будет ликвидировано. Путем раскола, вхождения в какие-то отдельные коалиции, интеграции, возможно, по частям территорий, возможно, за счет прямого внешнего управления — есть разные сценарии, но то, что это существовать не будет — это точно… Речь о перспективном будущем для Украины уже не идет. Есть оперативное будущее. Это будущее на год-два-три… Я не вижу возможности сохранения государства Украина в целостности. Вполне очевидно, что мы должны пройти период распада», — добавил философ.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Дацюк перешел на украинский язык, чтобы его «стратегические работы» не читали русские.