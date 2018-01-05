 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Финансовое истощение Украины продолжается


По итогам прошлого года объем выведенных с Украины дивидендов значительно превысил уровень иностранных инвестиций.

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Об это в своем блоге сообщает финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Цифра дня: объем выведенных из Украины дивидендов по итогам 2017 года составил 1,8 млрд. дол., а размер прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал — 1,2 млрд. дол. Правда данные по ПИИ даны госстатом за январь-сентябрь, но думаю кардинальных изменений не будет. А в целом, соотношение этих двух показателей очень характерное и намного информативнее, чем сотни официальных отчетов чиновников», — отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что в прошлом году государство компенсировало экспортерам НДС на сумму более 120 миллиардов гривен.

«Это превышает расходы центрального бюджета на армию, образование, медицину, не говоря уже о науке и инновациях. Эквивалент четырех миллиардов евро — это верхушка действующей в Украине модели рентной экономики. Вся страна собирает налоги, чтобы выплатить компенсацию экспортерам сырья и полуфабрикатов с низкой добавочной стоимостью, а торговый баланс все равно отрицательный. Экономика абсурда», — резюмирует Кущ.

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