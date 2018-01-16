Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Политические убийства, Права человека, Сюжет дня, Украина

Freedom House ухудшил рейтинг свобод на Украине из-за убийства Окуевой


По итогам 2017 года Украина продолжает оставаться частично свободной страной.

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Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По оценкам Freedom House, Украина на данный момент остается «частично свободной» страной, а Крым сохраняет статус «несвободной» территории после незаконной оккупации РФ.

Кроме того, организация подчеркивает, что уровень свобод в Украине продолжает ухудшаться.

Freedom House подчеркивает, что одним из главных негативных трендов за минувший год стало то, что авторитарные силы стали расправляться с оппонентами за пределами своих границ.

При этом, правозащитники включили в этот список нападение на чеченскую пару боевиков Адама Осмаева и Амину Окуеву, которые «были оппонентами режима Владимира Путина и поддерживали Украину в конфликте на Донбассе».

Кроме того, организация подчеркивает, что в Украине многие политики подверглись нападениям, в чем официальный Киев обвинил именно российские спецслужбы.

Напомним, в апреле 2017 года Украина улучшила позиции в рейтинге свободных стран. Наименее свободными странами бывшего соцлагеря аналитики признали Узбекистан, а также Туркменистан.

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