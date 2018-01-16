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Freedom House ухудшил рейтинг свобод на Украине из-за убийства Окуевой
По итогам 2017 года Украина продолжает оставаться частично свободной страной.
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Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По оценкам Freedom House, Украина на данный момент остается «частично свободной» страной, а Крым сохраняет статус «несвободной» территории после незаконной оккупации РФ.
Кроме того, организация подчеркивает, что уровень свобод в Украине продолжает ухудшаться.
Freedom House подчеркивает, что одним из главных негативных трендов за минувший год стало то, что авторитарные силы стали расправляться с оппонентами за пределами своих границ.
При этом, правозащитники включили в этот список нападение на чеченскую пару боевиков Адама Осмаева и Амину Окуеву, которые «были оппонентами режима Владимира Путина и поддерживали Украину в конфликте на Донбассе».
Кроме того, организация подчеркивает, что в Украине многие политики подверглись нападениям, в чем официальный Киев обвинил именно российские спецслужбы.
Напомним, в апреле 2017 года Украина улучшила позиции в рейтинге свободных стран. Наименее свободными странами бывшего соцлагеря аналитики признали Узбекистан, а также Туркменистан.
Метки: Freedom House, Амина Окуева, Украина
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