12.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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ФСБ оказалась на высоте

Российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм, разоблачив деятельность украинского шпиона в Крыму.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, украинские спецслужбы не перестанут пытаться получить разведданные о состоянии военных объектов в Крыму, поэтому эту ситуацию необходимо держать на контроле.

«Украинские спецслужбы постоянно собирают разведывательную информацию о ситуации на территории Крыма и состоянии Черноморского флота. Такие факты есть и, очевидно, еще будут. Вопрос заключается в профессионализме органов российской контрразведки по пресечению разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб. В данном случае эта акция была пресечена. Но Украина не оставит своих попыток вести шпионаж, поэтому к этой работе, к противодействию нужно относиться комплексно и выстраивать ее на длительное время», — заявил Коротченко.

Напомним, ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Константина Давыденко. Его подозревают в шпионаже.