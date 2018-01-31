31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Футболист Михайличенко назвал «зомбированными» своих родственников в России

Бывший игрок сборной СССР, экс-игрок и тренер «Динамо Киев» и сборной Украины Алексей Михайличенко перестал общаться с родственниками из России после Майдана.

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Об этом он заявил в эфире программы «Бацман», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поначалу общение было настолько… Ну, в принципе, можно посмотреть телевидение России и ты поймешь, какое общение было. Я понимал, что разговаривать с зазомбированными людьми нет смысла, поэтому я просто перестал общаться. Через какое-то время успокоились, они немножко начинали понимать. Сдвиги есть, к счастью», — сказал Михайличенко.