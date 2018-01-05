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05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вандализм, Галичина, Общество, Происшествия, Скандал, Транспорт, Украина

Галичане порезали сиденья только что отремонтированного электропоезда


Неизвестные вандалы повредили сиденья в электропоезда ЕР9т №746 сообщением «Львов-Здолбунов», который вышел в рейс после капитального ремонта.

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Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба «Укрзализныци», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дикий по форме и содержанию случай, железнодорожники Львовской магистрали зафиксировали после первого рейса электропоезда ЕР9т №746 Львов-Здолбунов, который вернулся на маршрут после капитального ремонта и модернизации. В одном из вагонов неизвестные лица повредили сиденья», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» добавили, что в течение прошлого года в региональном филиале «Львовская железная дорога» было зафиксировано 17 случаев повреждения, разукомплектования, порчи и краж элементов моторвагонного подвижного состава. По этим фактам открыто 15 уголовных производств. Общая сумма убытков с учетом расходов железной дороги на ремонт и восстановление поврежденных частей составляет более 122 тыс. грн.

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