05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

533 просмотров

Галичане порезали сиденья только что отремонтированного электропоезда

Неизвестные вандалы повредили сиденья в электропоезда ЕР9т №746 сообщением «Львов-Здолбунов», который вышел в рейс после капитального ремонта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба «Укрзализныци», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дикий по форме и содержанию случай, железнодорожники Львовской магистрали зафиксировали после первого рейса электропоезда ЕР9т №746 Львов-Здолбунов, который вернулся на маршрут после капитального ремонта и модернизации. В одном из вагонов неизвестные лица повредили сиденья», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» добавили, что в течение прошлого года в региональном филиале «Львовская железная дорога» было зафиксировано 17 случаев повреждения, разукомплектования, порчи и краж элементов моторвагонного подвижного состава. По этим фактам открыто 15 уголовных производств. Общая сумма убытков с учетом расходов железной дороги на ремонт и восстановление поврежденных частей составляет более 122 тыс. грн.