|533 просмотров
Галичане порезали сиденья только что отремонтированного электропоезда
Неизвестные вандалы повредили сиденья в электропоезда ЕР9т №746 сообщением «Львов-Здолбунов», который вышел в рейс после капитального ремонта.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба «Укрзализныци», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дикий по форме и содержанию случай, железнодорожники Львовской магистрали зафиксировали после первого рейса электропоезда ЕР9т №746 Львов-Здолбунов, который вернулся на маршрут после капитального ремонта и модернизации. В одном из вагонов неизвестные лица повредили сиденья», — говорится в сообщении.
В «Укрзализныце» добавили, что в течение прошлого года в региональном филиале «Львовская железная дорога» было зафиксировано 17 случаев повреждения, разукомплектования, порчи и краж элементов моторвагонного подвижного состава. По этим фактам открыто 15 уголовных производств. Общая сумма убытков с учетом расходов железной дороги на ремонт и восстановление поврежденных частей составляет более 122 тыс. грн.
Метки: Вандализм, Галичина, электропоезд
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.