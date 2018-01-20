20.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Галичане в шоке: Львов превращается в русский город

Во Львове в последние годы стало слишком много русской речи. Об этом в эфире телеканаа ZIK заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по его словам, украинизации постепенно поддается Киев.

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«В Полтаве украинского языка очень много, в Киеве украинского языка стало больше в разы, во Львове стало больше русского языка», — заявил Антипович.

С ним согласился известный львовский телеведущий Остап Дроздов, заявивший, что все проблемы идут от беженцев из Донбасса: «Это правда. За счет, как раз, востока, которое приехало к нам на запад. Потому что приезжают, и наши дети уж «чтокают» и «какают» в песочницах с детьми этих переселенцев. И это также большая проблема, о которой я также могу публично сказать. Что не так?».