21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Ганапольский признал, что счастьем для Украины будет нормальная бедность через 20 лет

В некогда одной из ведущих постсоветских стран — Украине — теперь мечтают хотя бы через 15-20 лет приблизиться к показателям Македонии.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил одиозный телеведущий Матвей Ганапольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам журналиста, жить как в Швеции на Украине не будут никогда, а Македония и Португалия — это лучшие варианты развития страны.

«Хочешь жить как в Швеции — живи в Швеции. Украина — это Украина, вот так. Все, никак иначе. Это будет очень долго. Дай бог, чтобы через 10-15-20 лет мы стали нормальной бедной устоявшейся страной типа Македонии, Португалии. Португалия — хороший вариант. Понимаете, да, с криками, но это будет все в рамках институций», — заявил Ганапольский.