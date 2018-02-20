20.02.2018

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Гангстерский боевик под Киевом: атошник открыл огонь и забросал гранатами полицейских

В селе Залесье под Броварами Киевской области за стрельбу по местным жителям и вооруженное сопротивление задержан бывший участник так называемой «АТО».

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель киевской областной полиции Дмитрий Ценов.

«Вчера вечером Броварские полицейские проявили большой профессионализм. Умело применив спецсредства, табельное огнестрельное оружие и средства физического воздействия, оперативно и скоординировано задержали в с. Залесье 53-летнего пьяного бывшего участника АТО, который из автоматического оружия стрелял по мирным гражданам. После чего бросил 2 гранаты в их двор», — пишет полицейский.

По словам Ценова, во время задержания злоумышленник «открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции», которые прибыли на вызов, и «попытался скрыться на служебном автомобиле».

«Однако, мгновенно был задержан и обезврежен на месте преступления. К сожалению, в результате взрывов пострадали два человека — соседи преступника. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Верю, что с гражданами все будет хорошо, а задержанный понесет суровое наказание согласно Закону Украины! — обещает Ценов. — Следователями открыто 3 уголовных производства: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Впрочем, в комментариях к записи пользователи поставил под сомнение профессионализм полицейских.

«А в чем заключается «неабиякий професiоналiзм» полиции? В том, что какой-то бухой отморозок разгуливает по городу среди белого дня с автоматом и гранатами?», — поинтересовался Антон Вигги.

«Не мог воин света и добра такое зробыти. То сепаратист переодягнений», — иронизирует Елена Недилько.