21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Газеты «Правда» и «Красная звезда» навели шухер на украинской границе

СБУ отчиталась о предотвращении «крупного «информационного вброса со стороны Российской Федерации — на пункте пропуска «Сеньковка» на границе с РФ в Черниговской области задержали автомобиль, в котором перевозилось несколько газет, которые выпускает КПРФ и Министерство обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам мужчина, который перевозил газеты, пояснил, что вез их своему родственнику.

«Во время осмотра автомобиля, который въехал с территории России через таможенный пункт пропуска «Сеньковка», правоохранители обнаружили у водителя несколько десятков экземпляров печатной продукции. Мужчина пытался скрыто ввезти газеты с антиукраинской пропагандой, в частности официальные издания силовых органов страны-агрессора. По словам перевозчика, издания он приобрел в России и вез в Киев по заказу своего родственника. Печатная продукция изъята. Проверяется информация о реальной цели ввоза газет в День Героев Небесной Сотни», — доложили в СБУ.