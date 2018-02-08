08.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Газовая петля все туже затягивается на украинской шее

Наиболее вероятным сценарием изменения цены на газ для населения Украины является повышение на 8 — 10 процентов.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько сценариев развития ситуации. Первый, который был предложен министерством энергетики, предполагает пересмотр формулы тарифообразования для населения, в результате чего тарифы могут вырасти на 8 — 10 процентов. Это наиболее оптимистичный, компромиссный вариант. Второй – когда правительство не предпринимает никаких действий, постановление которое формирует цену сейчас, утрачивает свое действие, и тогда начинают действовать так называемые рыночные цены. По этому сценарию цена на газ для населения может вырасти более чем на 10 — 11 тысяч гривен за тысячу кубометров», — сказал эксперт.

По его словам, есть третий сценарий, который, правда, не выглядит реалистичным — Украина берет паузу, говорит о переходном периоде во взаимоотношениях с МВФ и ЕС и выходит на совершенно другую модель формирования цены на газ для населения с учетом наличия собственного ресурса, то есть добываемого на Украине газа и небольшого количества импорта.

«Это дало бы возможность существенно сократить тарифы на газ для бытовых потребителей, снизить нагрузку на бюджет, инфляцию. Но этот сценарий нереалистичен, потому что определенные требования выдвигает МВФ. Поэтому я думаю, что наиболее вероятным остается сценарий, который был предложен министерством энергетики. К началу следующего отопительного сезона мы будем иметь цены на газ где-то в пределах 7700 гривен за тысячу кубических метров», — полагает Землянский.