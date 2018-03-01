01.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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«Газпром» вернул деньги Украине

Российский газовый концерн «Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» ранее перечисленные средства на оплату поставок газа в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.

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Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Газпром» действительно получил денежные средства от «Нафтогаза Украины» в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок», — уточнил Медведев.

По его словам, «Газпром» вернул «Нафтогазу» ранее перечисленную сумму в полном объеме. Также было сказано, что поставки газа с 1 марта для «Нафтогаза» осуществляться не будут.

Примечательно, что это заявление последовало вскоре после оглашения решения Стокгольмского арбитража, вчера частично удовлетворившего требования украинской компании в споре с «Газпромом» о контракте на транзит. В итоге арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. Учитывая, что предыдущее решение по другому делу предусматривало выплату «Нафтогазом» двух миллиардов долларов «Газпрому», на сегодня российская компания должна украинскому монополисту 2,56 миллиарда долларов.

В «Газпроме» заявили, что с решением Стокгольмского арбитража не согласны и будут подавать апелляцию.