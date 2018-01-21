21.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Где российские пленные?! — негодование Билецкого

Следующий этап обмена пленными между ЛДНР и Украиной будет проходить по формуле 70 на 29. Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил основатель полка «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.

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«Насколько мне известно, на следующем этапе планируется обменять более 70 задержанных на Украине сепаратистов на 29 украинцев, которые находятся у сепаратистов. При таких обменах мы отставили вопрос людей, которые находятся в России. Их можно поменять исключительно на россиян», — сказал Билецкий.

Он предлагает обменять граждан Украины, которые отбывают судебные сроки или проходят по уголовным делам в России, на 11 кадровых российских военных, которые якобы находятся в плену.

«А нам не дают четкого ответа: 11 кадровых российских военных все еще у нас в плену или они уже среди обмененных. У нас же засекречена информация по людям, которых Украина передала той стороне. У нас было 11 российских пленных. Их однозначно можно было менять тех украинцев, которые находятся в РФ», — заявил депутат.