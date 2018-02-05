05.02.2018

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«Где же эти боевые буряты?» — на украинском ТВ усомнились в присутствии российских войск на Донбассе

Вслед за выходом на украинском ТВ интервью с бывшим замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, вызвавшем большой резонанс, еще один из самых рейтингов телеканалов страны пригласил в эфир с экс-депутата Верховной Рады, одного из бывших спикеров Партии регионов Елену Бондаренко.

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Она появилась в эфире программы «Гордон» на телеканале 112 передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время дискуссии с ведущим Дмитрием Гордоном Бондаренко отвечала на острые вопросы и вводила в ступор своего оппонента. Так, когда речь зашла о «российских войсках» на территории Донбасса, Бондаренко разнесла позицию Гордона.

— А с чего ты, Дмитрий, взял, что тут присутствуют именно чужие войска?, — спросила экс-депутат.

— Спутниковые данные, захваченные военные российской армии, военторг, который в бесконечном количестве поставляется, — попытался объяснить Гордон.

— По заявлению кого?, — уточнила Бондаренко.

— Да по заявлению всех, — начал «плыть» Гордон.

— Нет, нет, минуточку, очень важный вопрос — по заявлению кого?, — еще раз спросила Бондаренко.

— Но не россиян точно, — продолжал вилять ведущий.

— Нет, по заявлению кого, — настаивала на своем Бондаренко.

— Соединенные Штаты, Европа, Украина, — продолжил журналист.

— Нет, это бред, извини, пожалуйста. В данном случае все международные структуры, которые занимались вопросом фиксации и мониторинга, это опровергли. Они сказали: «У нас нет данных». Дело даже не в их точке зрения, дело в том, чьими данными ты сейчас оперируешь, — подчеркнула Бондаренко.

— Хорошо, а российских войск у нас нет?, — ответил вопросом на вопрос Гордон.

— Минуточку. Ты оперируешь заявлениями, клеветническими и лживыми таких господ, как, например, Порошенко и Турчинов. Но для меня же и для тебя должно быть абсолютно очевидно, что эти люди лгут во всем, дабы сохранить свои царственные задницы в своих кабинетах, — заявила гость студии.

— Хорошо, российских войск нет на Донбассе? — уже стал задавать вопросы Гордон.

— Там есть наемники,там точно есть российское оружие, им точно снабжают ополченцев, безусловно. Но, Дмитрий, если же брать полноту картины и представлять мир как мозаику, вы же берете только часть пирога и вы умалчиваете о том, что остается в других кусках, о которых вы не говорите. А как быть с наемниками из Польши, а как быть с наемниками из Америки, Британии, Швеции, Норвегии и так далее — теми людьми, которые находятся с украинской стороны. А как быть с американскими военными инструкторами, которые присутствуют в Киеве, в Изюме, во Львове и так далее. Так а чем вы лучше тех людей, которые кричат «За Россию-матушку», — урезонила Гордона Бондаренко.

В ответ на это пропагандист стал вспоминать фамилии задержанных на Украине, якобы, кадровых российских военных:

— Александров, Ерофеев, Агеев, по памяти называю первые три попавшихся фамилии, они откуда, с Марса пришли сюда?

Бондаренко, в свою очередь, добавила, что несмотря ни на что, украинская власть не может привести ни доказательств российского присутствия, ни самих солдат во время обменов.

— Хорошо, трое. Сколько обычная рота содержит солдат или боевых единиц для того, чтобы сказать, что зашли войсками? Три человека доказывает что-то? Сколько было действующих военных российских обменяно при обменах, совершенных в Украине в последнее время?Где эти «боевые буряты» при обмене? — поинтересовалась Бондаренко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинская журналистка потребовала предъявить ей боевых бурятов Донбасса.

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