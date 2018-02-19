19.02.2018
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Политика, Скандал, СМИ, Украина

Генерал СБУ обвинил Порошенко в пропаганде русского языка


Из-за того, что Порошенко выступает на английском, его речи переводятся на один из основных международных языков, русский, а в итоге этим переводом пользуются украинские СМИ.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу отметить, и это уже не впервые, я сам от этого страдал — каждый президент, представляющий страну, говорит там на языке своей страны. Президент [Порошенко] выступает на английском. Вместе с тем он, может быть, не осознавая этого, пропагандирует русский язык, поскольку рабочими языками там является русский, в том числе. Вот все наши информагентства берут информацию из русского языка. Вот о чем мы говорим. Я хотел бы, чтобы украинцы слышали выступление своего президента, где бы он не выступал публично, на государственном украинском языке», — заявил Вовк.

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