19.02.2018

3 157 просмотров

Генерал СБУ обвинил Порошенко в пропаганде русского языка

Из-за того, что Порошенко выступает на английском, его речи переводятся на один из основных международных языков, русский, а в итоге этим переводом пользуются украинские СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу отметить, и это уже не впервые, я сам от этого страдал — каждый президент, представляющий страну, говорит там на языке своей страны. Президент [Порошенко] выступает на английском. Вместе с тем он, может быть, не осознавая этого, пропагандирует русский язык, поскольку рабочими языками там является русский, в том числе. Вот все наши информагентства берут информацию из русского языка. Вот о чем мы говорим. Я хотел бы, чтобы украинцы слышали выступление своего президента, где бы он не выступал публично, на государственном украинском языке», — заявил Вовк.