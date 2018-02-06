06.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Генерал СБУ: Жителей Крыма и Донбасса прогоним через фильтрационные заведения

Пострадавшим от украинской агрессии жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса после «освобождения» Украиной будут выплачиваться компенсации только после прохождения фильтрационных заведений.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

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«Собеседник вспомнил про тот непутёвый закон («О реинтеграции Донбасса – авт.), который написан в пользу чего угодно, только не Украины, я продолжу. Этим законом уничтожено понятие «террористическая организация», а введено понятие «оккупационная власть (администрация)», что, в принципе, переворачивает всё с ног на голову, и теперь мы не видим там террористов», – заявил Вовк.

«В первую очередь, для меня, для судебной власти, четвёртой власти в Украине, есть сотни и сотни приговоров, где эти структуры – ДНР и ЛНР, признаны террористическими организациями. Тысячи и тысячи лиц, осуждённых за участие в террористических организациях за организацию этих незаконных вооружённых формирований и за помощь им», – добавил он.

СБУшник усомнился в том, нужно ли выплачивать помощь или социальные пособия «непонятно кому, гражданину непонятно какой страны», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно говорить о содержании и изменении этих цифр и чисел, но до 80 процентов людей, которые там проживают, стали гражданами Российской Федерации. Там в обороте какая угодно валюта, но не гривна. И как нам отделить от соучастников террористических организаций тех граждан, которые вынужденно стали заложниками ситуации? Пенсионеры, инвалиды, которые не могу покинуть свои дома, и так далее. Есть и такие, которые не хотят уезжать, как это было в Чернобыле. Но людей, поддерживающих террористов – большинство», – признал Вовк.

«Как я вижу этот вопрос: я за то, чтобы поддерживать украинцев, которые ждут возвращение в лоно Украины. Только давайте освободим территорию, в том числе и Крым. Почему мы про Крым молчим? Почему мы и там пенсии не платим, там что, уже нет украинцев?» – добавил украинский генерал.

Вовк отметил, что из-за немыслимых масштабов коррупции в стране, миллионы и миллионы гривен разворовываются на выплате пенсий, создаются фейковые списки, ведомости, подписи. Чиновники, в том числе с «министерств оккупированных территорий», на этом наживаются.

«Давайте освободим территории, создадим фильтрационные проверочные заведения, отсеем тех, кто помогал террористам, посадим или определим другое наказание», – предложил генерал СБУ.