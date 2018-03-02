02.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина

Генерал ВСУ ошарашен военными возможностями России


Россия поставляет в Крым свое самое современное и модернизированное вооружение. Об этом в эфире «Радио Hayat» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, за четыре года президент РФ Владимир Путин создал из полуострова действительно непотопляемый авианосец.

«Россия во главе со своим Верховным главнокомандующим в лице Путина наращивают свой военный потенциал непосредственно в Крыму. С принятием Путиным Крыма он неоднократно делал заявления, что Крым — это неприступная крепость — одно название, непотопляемый авианосец — другое название. Но суть от смены названий не меняется — за эти годы после аннексии были нарощены военные потенциалы по всем этим направлениям. И наземные войска, и оружие, современное, я это подчеркиваю — туда завозились средства ПВО, новая артиллерия и танки, авиация — то, что они выпускают модернизированное, новое — это заводится в Крым. Это военно-космические комплексы, скажем, С-300, С-400, МиГи, Су, но с последними модернизациями то, что выпущено — завозится. С возможностями по пуску ядерных ракет, крылатых ракет, ядерного оружия», — заявил Романенко.

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