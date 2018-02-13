13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, НАТО, Общество, Политика, Украина

Генсек НАТО рвется на встречу с Порошенко


Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен на этой неделе провести переговоры с украинским президентом Петром Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе я встречусь с президентом Порошенко в Мюнхене», — сказал Столтенберг на пресс-конференции, сообщает пресс-служба Альянса.

Он отметил, что Украина «является важным партнером НАТО, и Североатлантический альянс намерен продолжать тесное сотрудничество с этой страной».

Мюнхенская конференции по безопасности пройдет 15-17 февраля.

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