09.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, СМИ, Украина

Генштаб ВСУ божится, что не бросает необстрелянных 18-летних пацанов на передовую в Донбассе


В Генштабе ВСУ открещиваются от распространенной в украинских СМИ информации о том, что на передовую в Донбассе «штаб АТО» «бросил» 18-летних контрактников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении пресс-службв Генштаба, назвавшей эту информацию «фейком».

«Это очередной фейк, который периодически разгоняется в СМИ с 2016 года», — сказали в Генштабе.

В ведомстве акцентировали внимание, что в скриншотах таких сообщений речь идет о замене 6-й волны мобилизации, а это конец 2016 — начало 2017 годов.

В ведомстве призывают украинские СМИ внимательно проверять информацию и «не разгонять фейки в информационном пространстве».

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