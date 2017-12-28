28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

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Геращенко издевалась над пленными ополченцами

Представители украинской стороны нагнетали обстановку среди удерживаемых в плену участников Русской весны и до последнего пытались сорвать освобождение заложников.

Об этом журналистам рассказал освобождённый ополченец из Мариуполя Кирилл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В плен попал ещё в 2014 году. Ляшко, депутат Верховной Рады принимал, Мосийчук лично пытал. Осуждён на 12 лет был, и вот с 2014 года, наконец, только домой попал. Три с половиной года. Первым делом приму ванну, а дальше посмотрим», – рассказал ополченец.

По словам бывшего военнопленного, представитель Украины в контактной группе вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко лично угрожала заключённым.

«Вчера были провокации, в СИЗО заходила Геращенко, говорила, что порвёт все документы, помиловки (прошение о помиловании – авт.) наших осужденных. То есть, делала всякие провокации, чтоб, скорее всего, сорвать этот обмен», – заявил Кирилл