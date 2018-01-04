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04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Украина

Геращенко обскакала Парубия


Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за декабрь составила 72,2 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко — 79,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид — 65,3 тыс. гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос издания Українські Новини.

Зарплата Парубия за декабрь с учетом доплат за октябрь и ноябрь составила 72 243,63 гривны.

Первый вице-спикер Геращенко получила в декабре 79 128,10 гривны, а заместитель Сыроид — 65 321,90 гривны.

Согласно постановлению Рады от 7 декабря 2017 года и распоряжению Парубия от 20 декабря 2017 года, месячная зарплата депутатов установлена в следующих размерах: председателя Рады — 38,4 тыс. гривен, первого вице-спикера — 36,8 тыс. гривен, вице-спикера — 35,2 тыс. гривен, председателя комитета и фракции (группы) — 33,6 тыс. гривен, заместителей председателей комитетов и фракций — 33 тыс. гривен, а члена комитета — 32 тыс. гривен.

Также стало известно, что в декабре Гройсман получил 19 тыс. грн надбавок и командировочных, а зарплата Климкина в 7 раз превысила его ставку.

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