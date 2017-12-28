 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Киев, Анастасия Самойлова
  2 703 просмотров
Д.Б., Донбасс, Украина

Геращенко проболталась: Боевые буряты в ДНР говорят на мове


Военнослужащие ДНР, которых украинская пропаганда именует не иначе как «российские террористические войска», во время обмена говорили на украинском языке.

Такое свидетельство на своей странице в фейсбуке обнародовала одиозная вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я счастлива сегодня. Оккупированная Горловка. 58 наших, с ними много военных, в том числе и с Макеевской колонии. Гражданские – Влад Фомичев, Игорь Козловский. Я интуитивно снимаю свою тёплую шапку, подбрасываю её вверх, кричу им: «Ура!», они мне в ответ: «Украина!». После – мы аплодируем. Вокруг – сотня вооружённых людей в чужой форме. Сюр…. А нам уже кажется, что вокруг – никого. Бегу к ним, мы говорим про их жён, матерей. Звонит президент. Мы почти дома. Требую выпустить нашу прессу с автобуса, и мы общаемся с нашими, но ещё на оккупированной территории. Я – с вооружёнными людьми в чужой форме говорю исключительно на украинском. И они отвечают мне на украинском, потому что Горловка – это Украина», — написала Геращенко.

Напомним, что в ДНР за украинским языком закреплён статус второго официального.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть