28.12.2017, Киев, Анастасия Самойлова

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Геращенко проболталась: Боевые буряты в ДНР говорят на мове

Военнослужащие ДНР, которых украинская пропаганда именует не иначе как «российские террористические войска», во время обмена говорили на украинском языке.

Такое свидетельство на своей странице в фейсбуке обнародовала одиозная вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Я счастлива сегодня. Оккупированная Горловка. 58 наших, с ними много военных, в том числе и с Макеевской колонии. Гражданские – Влад Фомичев, Игорь Козловский. Я интуитивно снимаю свою тёплую шапку, подбрасываю её вверх, кричу им: «Ура!», они мне в ответ: «Украина!». После – мы аплодируем. Вокруг – сотня вооружённых людей в чужой форме. Сюр…. А нам уже кажется, что вокруг – никого. Бегу к ним, мы говорим про их жён, матерей. Звонит президент. Мы почти дома. Требую выпустить нашу прессу с автобуса, и мы общаемся с нашими, но ещё на оккупированной территории. Я – с вооружёнными людьми в чужой форме говорю исключительно на украинском. И они отвечают мне на украинском, потому что Горловка – это Украина», — написала Геращенко.

Напомним, что в ДНР за украинским языком закреплён статус второго официального.