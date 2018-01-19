19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Геращенко жалуется, что Россия принуждает Киев к прямому диалогу с ЛДНР

В Минске на переговорах по Донбассу Украине не удается навязать России свое видение реализации процесса поиска без вести пропавших военных.

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Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Геращенко сообщила, что украинская сторона настаивала на активизации поиска пропавших без вести. По словам Геращенко, Россия отказывается делегировать своих экспертов для создания трехстороннего механизма для поиска пропавших без вести лиц на Донбассе, предлагая Киеву вести прямой диалог на эиу тему с властями ДНР и ЛНР. На что, в свою очередь, не соглашается уже Киев.

«В то же время представители РФ продолжали петь свою обычную песню «о гражданском конфликте», отказываясь делегировать своих экспертов для создания трехстороннего механизма (Украина — РФ — МККК) для поиска пропавших без вести лиц. Надеемся, что мы создадим такую группу экспертов. У ОРЛО нет разрешения на открытие контрольно-пропускного пункта «Золотое», — жалуется Геращенко.