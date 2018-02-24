24.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Германия готова пожертвовать интересами Украины

Судя по всему, украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения, но к этому ее будут принуждать западные партнеры.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Пока, судя по погрому Россотрудничества, большого желания, а, возможно, и ресурса выполнять Минск у нынешней власти нет. Очевидно, что ее будут в этом направлении дожимать наши западные партнеры, ибо для той же Германии важнее всего, чтобы не повторился югославский кошмар. Им важнее стабильность и безопасность на европейском континенте, пускай это будет за счет каких-то интересов Украины», — полагает эксперт.

По его словам Запад будет «достаточно жестко и последовательно» выполнять эту линию.

«Сможет ли наша партия войны тягаться с Западом? В этом у меня очень большие сомнения. Не те весовые категории. И не будем забывать, что у всех наших мегапатриотов есть отцы-содержатели, у которых есть офшоры, счета на Западе. То есть если их слегка потрясут за мягкое подбрюшье, они наверняка станут куда сговорчивей. А некоторые попутавшие рамсы товарищи будут просто просто банально зачищены», — заявил Золотарев.