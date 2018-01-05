05.01.2018, Киев, Владимир Гладков

4 143 просмотров

Германия всерьёз опасается того, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе

В Германии конфликт в Донбассе рассматривают как внутригосударственный и призывают Киев решать его мирным путём, так как в противном случае Россия будет вынуждена вмешаться.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире программы «Ваша Свобода» на украинском «Радио Свобода» заявил старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда в Германии говорят, что нет военного решения конфликта, то имеют в виду то, что тот факт, чтобы Украина снова завоевала свою территорию, является невозможным. Подобное мы уже видели. В таком случае российские регулярные войска будут просто введены в Донбасс, и в таком противостоянии уже между регулярными войсками государств нет военного решения», – заявил Умланд.

По словам немецкого эксперта, в Германии поставки Киеву летального оружия рассматривают как провокацию по отношению к России.

«Весь российский нарратив вокруг этого конфликта состоит в том, что это не столько украино-российский конфликт, сколько западно-российский. И речь идёт не об Украине, а о НАТО и их войсках вблизи границ России. Сейчас североатлантический альянс начнёт поставки вооружения, и это только спровоцирует дальнейшее развитие конфликта», – подытожил Андреас Умланд.