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Германия всерьёз опасается того, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе
В Германии конфликт в Донбассе рассматривают как внутригосударственный и призывают Киев решать его мирным путём, так как в противном случае Россия будет вынуждена вмешаться.
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Об этом в эфире программы «Ваша Свобода» на украинском «Радио Свобода» заявил старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда в Германии говорят, что нет военного решения конфликта, то имеют в виду то, что тот факт, чтобы Украина снова завоевала свою территорию, является невозможным. Подобное мы уже видели. В таком случае российские регулярные войска будут просто введены в Донбасс, и в таком противостоянии уже между регулярными войсками государств нет военного решения», – заявил Умланд.
По словам немецкого эксперта, в Германии поставки Киеву летального оружия рассматривают как провокацию по отношению к России.
«Весь российский нарратив вокруг этого конфликта состоит в том, что это не столько украино-российский конфликт, сколько западно-российский. И речь идёт не об Украине, а о НАТО и их войсках вблизи границ России. Сейчас североатлантический альянс начнёт поставки вооружения, и это только спровоцирует дальнейшее развитие конфликта», – подытожил Андреас Умланд.
Метки: Андреас Умланд, Германия, Донбасс
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