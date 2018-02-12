12.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, ЕС, Минский процесс, Политика, Украина

Германия ввела первые санкции против Украины


В новом коалиционном соглашении немецких партий указано, что Германия будет помогать Украине только, если Киев выполнит Минские соглашения. Таким образом, для украинской стороны чревато дальнейшее игнорирование политических пунктов договоренностей по Донбассу – об амнистии, особом статусе ЛДНР, проведении выборов и т.п.

На этот факт на пресс-конференции в Киеве обратил внимание кандидат политических наук Алексей Якубин,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей власти будет предлагаться «конфетка» по поводу выполнения политической части Минска. Думаю, это будет последнее «сладкое» предупреждение со стороны европейцев.

В новом коалиционном соглашении в Германии есть вопрос и об Украине. Он звучит так, что Германия будет помогать Украине с восстановлением Донбасса, но только после того, как будут воплощены пункты Минских соглашений.

То есть, без Минска Киев не получит денег от Германии. Так и написано: Германия готова помогать Украине, но только при выполнении пунктов Минских соглашений», — сказал он.

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