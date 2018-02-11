11.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Гибридный режим ведет Украину к самоизоляции

Украина отошла от одной формы автократии, но так и не перешла к построению демократического общества, как это понимается на Западе.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Все те обещания, которые давались в 2014 году, проигнорированы. Мы находимся на пороге очередного повышения цен в ЖКХ, мы очень далеки от реформ, самоизолируемся, превращаемся в то, что западные исследователи называют даже не режимом в стадии трансформации, а гибридным режимом. То есть режимом, который где-то там отошел от одной формы автократии, но никуда не пришел, а постоянно меняет разные форм автократии, смешанные напополам с анархией и просто с дисфункциональностью органов управления», — сказал политолог.