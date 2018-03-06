06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  2 105 просмотров
Криминал, Общество, Политика, Политические убийства, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Спорт, Украина

Глава британского МИД угрожает России бойкотом ЧМ-2018


Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность российских спецслужб к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщило британское издание The Guardian.

«Я думаю, трудно понять, как британское представительство может оказаться на чемпионате мира», — отметил он, назвав Россию «злобной и разрушительной».

Джонсон провел параллель инцидента с тем, что случилось с Александром Литвиненко, по мнению британцев, якобы отравленного в Лондоне в 2006 году российскими агентами.

Позже в Британии объяснили, что возможный бойкот ЧМ-2018 касается только должностных лиц, а не членов футбольной команды.

В то же время российское посольство в Великобритании отрицает, что отравления Скрипалґ произошло вследствие «запланированных действий российских спецслужб».

Как сообщает издание, в МИД России опровергли замечания Бориса Джонсона об инциденте, а пресс-секретарь Мария Захарова назвала «дикими» комментарии министра.

Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть