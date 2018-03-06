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Глава британского МИД угрожает России бойкотом ЧМ-2018
Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность российских спецслужб к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщило британское издание The Guardian.
«Я думаю, трудно понять, как британское представительство может оказаться на чемпионате мира», — отметил он, назвав Россию «злобной и разрушительной».
Джонсон провел параллель инцидента с тем, что случилось с Александром Литвиненко, по мнению британцев, якобы отравленного в Лондоне в 2006 году российскими агентами.
Позже в Британии объяснили, что возможный бойкот ЧМ-2018 касается только должностных лиц, а не членов футбольной команды.
В то же время российское посольство в Великобритании отрицает, что отравления Скрипалґ произошло вследствие «запланированных действий российских спецслужб».
Как сообщает издание, в МИД России опровергли замечания Бориса Джонсона об инциденте, а пресс-секретарь Мария Захарова назвала «дикими» комментарии министра.
Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Метки: бойкот, Борис Джонсон, Британия, Сергей Скрипаль, ЧМ-2018
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