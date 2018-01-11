11.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Глава ДНР рассказал, когда Украина обменяет пленных по формуле «всех на всех»

Последний обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса дался Украине довольно нелегко. Переговоры по новому этапу обмена могут затянуться на долгие месяцы, а сам обмен для Киева будет крайне тяжёлым.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На сегодняшний день нет ни понимания, ни предварительного времени, когда новый обмен пленными может состояться. Если честно, мы не разобрались толком ещё с этим обменом. То количество людей, которое нам изначально было обещано, нам не выдали. Я бы дал распоряжение Дарье Морозовой поднять этот вопрос на встрече в Минске по поводу численности и того, что сколько людей было заявлено изначально, столько пусть и передают. Я понимаю, что фамилии в списках могут быть изменены, но их общая численность должна сохраниться», – заявил Александр Захарченко.

По мнению главы ДНР, последний обмен пленными дался Украине крайне тяжело.

«Все те, кто там был, наверняка видели, что они (Киев – прим.авт.) всеми силами пытались сорвать процесс обмена. Мы свою границу на период проведения обмена «зарежимили», а Киев, в свою очередь, создал там большую пробку, выпустив на нашу территорию порядка трёх тысяч человек. Такой подлости даже от них нельзя было ожидать. Я думаю, что следующий этап обмена пленными будет очень тяжёлым, а переговоры по нему будут очень долгими. Доброй воли у Украины обменять «всех на всех» нет».

Затем Александр Захарченко подчеркнул, что когда ДНР сотнями возвращала домой семнадцатилетних парнишек, которых взяли в Иловайском котле, под Шахтёрском, Украина про это благополучно забыла. Сейчас в Киеве только и делают, что придумывают различные поводы и причины, по которым смогут не отдавать военнопленных Республике.

«Второй момент: кого они нам отдают? Я понимаю, что есть люди, которые достойны никакого уважения и даже там не боятся открыто высказывать своё мнение, но это не совсем пленные, это не совсем те, что были взяты с оружием в руках, а люди, которые могли вообще ничего не высказывать. Это те, которые могли быть арестованы за бродяжничество. Вот их и пытаются внести в эти списки. На всё это, с одной стороны, просто смешно смотреть, а с другой – горько. Всё это – судьбы людей, которые сидят уже по 3-4 года», – прокомментировал глава ДНР.

Александр Захарченко выразил надежду на то, что ситуация скоро изменится, и Украине придётся самой просить об обмене «всех на всех».

«Так будет просто потому, что их пленных, сидящих у нас, будет в разы больше, чем наших у них. Вот тогда они будут вопеть, кричать, требовать менять всех на всех. Сейчас они к этому пока что не готовы», – подытожил глава Республики.