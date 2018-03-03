03.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Выборы, Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Украина

Глава ДНР рассказал о своей предвыборной программе


Программа главы ДНР строится на социальном равноправии и построении диалога с жителями республики.

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Об этом журналистам ДАН рассказал Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разрабатывая и обсуждая перспективы развития ДНР, мы должны закладывать в программу и тот факт, что рано или поздно мы вернем наши территории. Это должна быть программа развития всего Донбасса. Именно поэтому необходимо учитывать наработки и опыт реализации Гумпрограммы по воссоединению народа Донбасса и привлекать к общественной дискуссии всех жителей региона. Наша сила всегда была в единстве. Мы не должны забывать о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. И если сегодня мы искусственно разъединены, то завтра, убежден, мы вновь будем едины и сильны», − заявил Захарченко.

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