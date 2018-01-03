 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
  2 815 просмотров
Донбасс, Украина

Глава МИД Германии приехал на Донбасс


Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит с рабочим визитом Украину. Планируется, что министр вместе с Павлом Климкиным посетят линию соприкосновения в Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такую информацию со ссылкой на МИД Украины сообщают журналисты «РИА Новости», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как отмечают в пресс-службах, главы МИД двух стран обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также «освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах».

Так, 3-4 января глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, где состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках «нормандского формата», – сообщают работники пресс-службы МИД Украины на официальной странице в социальной сети «Facebook».

По данным внешнеполитического ведомства Украины, министры также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным.

Отметим, что во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

По информации, которую предоставляет МИД, Климкин и Габриэль планируют совершить поезду в Донбасс на линию соприкосновения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть