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Глава МИД Германии приехал на Донбасс
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит с рабочим визитом Украину. Планируется, что министр вместе с Павлом Климкиным посетят линию соприкосновения в Донбассе.
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Такую информацию со ссылкой на МИД Украины сообщают журналисты «РИА Новости», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Как отмечают в пресс-службах, главы МИД двух стран обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также «освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах».
Так, 3-4 января глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, где состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках «нормандского формата», – сообщают работники пресс-службы МИД Украины на официальной странице в социальной сети «Facebook».
По данным внешнеполитического ведомства Украины, министры также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным.
Отметим, что во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
По информации, которую предоставляет МИД, Климкин и Габриэль планируют совершить поезду в Донбасс на линию соприкосновения.
Метки: Донбасс, Зигмар Габриель
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