02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина

Глава МИД Канады озаботилась польским антибандеровским законом


Канада обеспокоена возможными угрозами свободы слова в Польше, которые могут возникнуть после принятия поправок к законопроекту, предусматривающих привлечение к уголовной ответственности за распространение фактов об участии поляков в Холокосте и пропаганду бандеровской идеологии.

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Об этом на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел Канады Фриланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова из-за польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образование об ужасах фашистских лагерей смерти», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институт национальной памяти Польши, вводящие наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.

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