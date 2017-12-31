|834 просмотров
Глава Пентагона пообещал Украине, что американские инструкторы и дальше будут обучать ВСУ
Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщаетт сайт Пентагона.
“У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской — ред.) армии готовиться по стандартам НАТО … И роль американских военных останется преждей”, — сказал Мэтисс.
Он также отметил, что сейчас “нет абсолютно никаких планов по изменению численности”.
“Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и сейчас”, — сказал он.
По словам главы Пентагона, количество инструкторов может увеличиться только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.
Метки: американские инструкторы, Дж Матисс, Украина
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.