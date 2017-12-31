31.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Глава Пентагона пообещал Украине, что американские инструкторы и дальше будут обучать ВСУ

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщаетт сайт Пентагона.

“У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской — ред.) армии готовиться по стандартам НАТО … И роль американских военных останется преждей”, — сказал Мэтисс.

Он также отметил, что сейчас “нет абсолютно никаких планов по изменению численности”.

“Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и сейчас”, — сказал он.

По словам главы Пентагона, количество инструкторов может увеличиться только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.